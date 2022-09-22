السعودية تطرح 2957 قطعة أرض مجانية من خلال برنامج سكني

أعلن برنامج سكني يوم الأربعاء 25 صفر 1444، 22 سيتمر 2022، عن طرح 2957 قطعة أرض سكنية مجانية جديدة للمستفيدين، وذلك ضمن الحلول والخيارات السكنية لتسهيل رحلة المستفيدين في تملّك المسكن الأول.

اين تقع أراضي برنامج سكني الجديدة

أوضح برنامج سكني عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الأراضي الجديدة التي تم طرحها تقع ضمن8 مخططات سكنية، تتوزع في 5 مناطق هي( الرياض والشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير).

حيث شملت الرياض علي 3 مخططات، منها مخططان في محافظة الدوادمي بإجمالي 109 أرضا، ومخطط في ثادق يضم 77 أرضًا

كما شملت المنطقة الشرقية مخططين في قرية العليا يوفران ما مجموعه 406 أراضا

وشملت المدينة المنورة مخططًا واحدًا يقع في محافظة المهد ويضم 713 أرضًا

كما شملت منطقة مكة المكرمة مخططًا واحدًا في الطائف يضم 749 أرضًا.

فيما جاء المخطط الأخير في عسير بمحافظة أحد رفيدة موفرًا 903 أرضا.

كيفية التقديم للأراضي برنامج سكني الجديدة

يمكن التسجيل عبر منصة "سكني "عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة سكني من خلال هذا الرابط https://sakani.sa/

ثم انقر فوق تسجيل تحت اسم.

أدخل رقم الهوية الخاص بالشخص وكتابة تاريخ الميلاد.

تقوم بالموافقة على الشروط.

انقر لاستلام كلمة مرور مؤقتة في رسالة نصية سيتم إرسالها إليك من خلال أبشر.

سيقوم البرنامج بمراجعة البيانات المقدمة.

سوف تصلك رسالة تؤكد إتمام عملية التسجيل وتعبئة المعلومات التالية: البريد الإلكتروني ورقم الجوال ثم اكتب رقم المرور وقم بتأكيد كلمة المرور.

أدخل رمز التفعيل الذي ارسل لهاتفك.

انقر فوق تسجيل.

بعد استكمال استمارة التسجيل، اضغط على أيقونة التقديم.

ستظهر لك الشروط والأحكام التي يجب أن توافق عليها على الموقع.

سيتم تحديد أهليتك للحصول على المساعدة السكنية.

بعد ذلك، تكتمل عملية التسجيل ويتم تقديم إجابات للأسئلة الموضحة في البرنامج.

شروط التسجيل في برنامج سكني

يجب أن يكون الشخص المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 25 عامًا.

لا أحد في الأسرة يمتلك منزلًا ولم يستخدم العقارات في المملكة من قبل.

مطالبة أفراد الأسرة بعدم امتلاك منزل سبق له تلقي مساعدة إسكان عامة أو خاصة.

يتم تقديم الطلب من قبل رجل أو زوج أو أب أو امرأة تعول أطفالها، على سبيل المثال أرملة ومطلقة انفصلا لمدة عامين، أو توفي الأبناء ولديهم أب.

تأكد من أنك تستخدم برامج الدعم قبل أن تتلقى مساعدة الإسكان.

ما هو برنامج سكني

تم إطلاق برنامج سكنى في عام 2017 من قِبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، واستهدف البرنامج تخصيص 280 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة في عام إطلاق البرنامج، و300 ألف منتج سكني في العام الذي يليه، ويهدف موقع سكني الالكتروني إلى زيادة أعداد مُلاك الوحدات السكنية للمرة الأولى، عبر تعاون الحكومة مع المطورين العقاريين في تقديم أنواع مختلفة من المنازل، التي تناسب العائلات والأفراد بجميع المستويات مع أنظمة سداد ميسرة.