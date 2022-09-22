عاجل..أسعار "الذهب" اليوم تحلق إلى مستويات قياسية مع ترقب اجتماع البنك المركزي

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 22-9-2022، مستويات قياسية مع ترقب لاجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد اسعار الفائدة، وسط عمليات شرائية واسعة على المعدن الاصفر حتي وصل سعر الجنيه إلى مستويات أعلي من 9000 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22-9-2022:

حققت اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22-9-2022، استقرار بعد ارتفاعات قوية شهدتها في السوق المحلي، لزيادة سعر الدولار على الرغم من الهبوط الحاد التى تشهده سعر الأوقية عالميًا× وذلك بعد رفع الفيدرالي اسعار الفائدة.

اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تترقب قرار المركزي المصري:

وتترقب اسعار الذهب في مصر اجتماع البنك المركزي، حيث من المتوقع ان يرفع الفائدة بنحو 100 نقطة اساس أو 200 للسيطرة على التضخم.

وقد جاءت اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22-9-2022 كالأتي:

سعر عيار الذهب 24 فى مصر اليوم الخميس:

حقق عيار 24 مستويات قياسية اليوم الخميس بلغت 1314 جنيه للجرام.

سعر عيار الذهب 21 فى مصر اليوم الخميس:

حقق سعر عيار 21 مستويات قياسية بلغت 1150 جنيه للجرام.

سعر عيار الذهب 18 فى مصر اليوم الخميس:

حقق سعر عيار الذهب 18 نحو 985 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم بعد ارتفاع الدولار:

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر 9200 جنيه.

اسعار الذهب العالمية تتراجع بنحو 12 دولار:

فقدت أسعار الذهب العالمية نحو 12.5 دولارًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي أمس برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في خامس زيادة منذ بداية العام الجاري، حيث انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.76% أو ما يعادل 12.7 دولار لتصل إلى 1661.15 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:37 صباحًا بتوقيت الإمارات".

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.4% تعادل 6.75 دولار لتصل إلى 1668.95 دولار للأونصة.

وتراجعت الفضة بنسبة 0.44% إلى 19.39 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين بنسبة 0.49% إلى 906.1 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنحو 0.5% إلى 2147.77 دولار