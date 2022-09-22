عاجل.. خبير يتوقع رفع الفائدة 2% ويحذر من آثارها السلبية على الاقتصاد

قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي إن البنك المركزي سيقوم برفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% بالرغم من التداعيات السلبية لهذا القرار على الاقتصاد.

اثار سلبية لرفع الفائدة :

وأضاف "توفيق " عبر صفحته على الفيس بوك “اتوقع ان يكون هذا الرفع بغرض محاصرة التضخم الذي قفز إلى 16.7%”، مشيرا إلى ان رفع الفائدة يسبب معوقات أمام الاستثمار والبورصة، ويرفع أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة للدولة بنحو 60 مليار جنيه عن كل 1% زيادة في سعر الفائدة.