قفزة كبيرة.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

سجل سعر الذهب اليوم الخميس الموافق الـ22 من سبتمبر 2022 قفزة كبيرة مع بداية التعاملات، حيث وصلت الزيادة إلى 13 جنيهًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.

سعر الذهب اليوم

وشهدت بداية التعاملات ارتفاع سعر الذهب حيث زاد الجرام 9 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بيوم أمس، رغم هبوط المعدن على المستوى العالمي نتيجة قرار الفيدرالي برفع الفائدة بنحو 0.78%.

سعر الذهب وقرار الفيدرالي

وتأثر سعر الذهب بقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي ليرتفع ارتفع سعر جرام الذهب 4 جنيهات، ليكون بذلك زاد نحو 13 جنيهًا منذ قرار الفائدة وحتى الساعة العاشرة اليوم.

أسعار الذهب اليوم الخميس

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 760 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 977 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 1140 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1303 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 9120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس

وشهد سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، هبوطًا إلى نحو 1656 دولار للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 1.01%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.