تعرف على سعر الذهب اليوم عيار 21 في محال الصاغة

سعر الذهب عيار 21، يعتبر سعر الذهب من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، وخاصة في ظل اضطراب المعدن الأصفر الذي يعتبره البع بمثابة السلعة الادخارية الآمنة، إلى جانب استخدامه في المهاداة والزواج.

سعر الذهب اليوم عيار 21

ويتساءل الكثيرون عن سعر الذهب اليوم عيار 21 إذ يعد الأكثر انتشارا ورواجا في جمهورية مصر العربية، ولا سيما عند الراغبين في الزواج إذ يستخدم في "الشبكة" وهدية الخطوبة، وهو العيار الذي يشهد إقبالا كبيرًا.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام سعر الذهب اليوم عيار 21 وكافة الأعيرة في السطور التالية:

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر إلى 1140 جنيها للجرام الوحد.

وصعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 760 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 977 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1303 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 9120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس

وشهد سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، هبوطًا إلى نحو 1656 دولار للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 1.01%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

زيادة سعر الذهب اليوم الخميس

وسجل سعر الذهب اليوم الخميس الموافق الـ22 من سبتمبر 2022 قفزة كبيرة مع بداية التعاملات، حيث وصلت الزيادة إلى 13 جنيهًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة.

وشهدت بداية التعاملات ارتفاع سعر الذهب حيث زاد الجرام 9 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بيوم أمس، رغم هبوط المعدن على المستوى العالمي نتيجة قرار الفيدرالي برفع الفائدة بنحو 0.78%.

تأثر سعر الذهب اليوم

وتأثر سعر الذهب بقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي ليرتفع ارتفع سعر جرام الذهب 4 جنيهات، ليكون بذلك زاد نحو 13 جنيهًا منذ قرار الفائدة وحتى الساعة العاشرة اليوم.