عاجل.. بحوث نعيم : لا نتوقع انخفاض مفاجئ في قيمة الجنيه خلال اجتماع البنك المركزي اليوم

كشفت بحوث نعيم لتداول الاوراق المالية، إنها لا تتوقع حدوث حركة مفاجئة على سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه، على أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس للسيطرة على التضخم.

لا داعي لطرح شهادات 18%:

وقال ألن سانديب رئيس قسم البحوث بنعيم لتداول الاوراق المالية، في الوقت الحالي لا نتوقع انخفاض مفاجئ في قيمة الدولار أمام الجنيه؛ لذلك لا داعي لإعادة طرح شهادات 18% خاصة وإنه ا حققت غرضها بجمع السيولة من الأسواق، والحد من مستويات التضخم، ولكن إذا حدث انخفاض قوي وهو أمر مستبعد قد يتم إعادة طرحها.

عودة استثمارات الاجانب مرتبط بقرض الصندوق:

وتوقع " سانديب"، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة نحو 100 نقطة أساس هذا الاجتماع للسيطرة على مستويات التضخم، مشيرا إلى أنها ستنخفض على أساس سنوي في سبتمبر مع ظهور تأثير سنة الأساس.

واشار “سانديب”، إلى ان لا يرجح عودة استثمارات الأجانب سواء المباشرة أو غير المباشرة إلى مصر إلا بعد إتمام قرض صندوق النقد الدولي.

فرص استثمارية واعدة بالبورصة المصرية:

وقال" سانديب"،" قرض صندوق النقد المتوقع ليست قيمته كبيرة؛ لكن سيؤدي إلى توازن كبير في سوق العملات الاجنبية ومعه عودة استثمارات الأجانب في الاوراق المالية وأدوات الدين، خاصة وأن البورصة المصرية تعد الأضعف مكرر ربحية على أسهمها باسواق الناشئة ما يؤكد وجود فرص استثمارية كبيرة بها.

وأوضح " سانديب"، أن استثمارات الأجانب المباشرة، سوف تتركز في قطاع النفط والغاز نظرا لارتفاع اسعارها، والقطاع الصناعي البتروكيماويات حتى إتمام قرض الصندوق.