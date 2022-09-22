الخطيب يحسم مصير رمضان صبحي نهائيًا

الفجر الرياضي
رمضان صبحي
رمضان صبحي

ترغب إدارة النادي الأهلي في حسم بعض الملفات الهامة هذا الموسم، والخاصة بعودة أحد نجوم الفريق الذين رحلوا في المواسم الأخيرة، بعد صراعات كبيرة وأزمات مع الجماهير.


- عودة رمضان صبحي للأهلي

وترددت أخبار قريبة في الفترة السابقة حول عودة نجم القلعة الحمراء السابق رمضان صبحي إلى الأهلي من جديد بعد رحيله في الموسم قبل الماضي إلى صفوف فريق بيراميدز.


- الخطيب يحسم مصير رمضان صبحي

وكانت شركة الكرة السابقة بالنادي الأهلي برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور والتي أنهت عملها منذ أسابيع ماضية، قد عرضت ملف عودة نجم الأهلي السابق.

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إلا أن جاء قرر محمود الخطيب، رئيس الأهلي، برفض مناقشة الأمر من بدايته، مؤكدا على عدم رغبة الفريق في ضم لاعب بيراميدز مجددا، خاصة بعد الأحداث التي صاحبت الصفقة والهجوم الجماهيري وتصريحات اللاعب المسيئة للنادي.
 

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