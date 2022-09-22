أوباما يفاجئ الزمالك بقرار مثير

يواصل يوسف أوباما نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إثارة الجدل حول رحيله عن الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما خرج من حسابات البرتغالي جيسفالدو فيريرا.



قرار أوباما بشأن رحيله عن الفارس الأبيض

وأبلغ يوسف أوباما إدارة نادي الزمالك برفضه التام لفكرة الدخول في صفقة تبادلية مع أي لاعب في مسابقة الدوري.



وطلب يوسف أوباما منحه حرية تحديد وجهته القادمة، وعدم دخوله في أي صفقات، وذلك بعد أن تم عرض عليه الدخول في صفقة تبادلية مع مروان عطية لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري.



تعاقدت إدارة الزمالك مع السنغالي ابراهيما نداي والمغربي ذكريا الوردي قادمًا من الرجاء المغربي وعودة الحارس محمد صبحي بالإضافة لنبيل عماد دونجا خلال الفترة الماضية لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد.



وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة 14 في تاريخه بعدما حصد 77نقطة في جدول ترتيب الدوري.

