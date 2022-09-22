عاجل.. رسميًا البنك المركزي يثبت أسعار صرف "الدولار" قبل اجتماع الفائدة

ثبت البنك المركزي اسعار صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 22-9-2022، مع ترقب لقرار اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك حول اسعار الفائدة على الجنيه.

أسعار الدولار اليوم تستقر بالبنوك دون تغيير:

وبالرغم من أن كان هناك ثمة توقعات من بعض المحللين عن احتمال حدوث انخفاض مفاجئ في قيمة الجنيه بالتزامن مع اجتماع البنك المركزي اليوم، إلا ان اسعار الدولار شهدت استقرار بالبنك المركزي عند مستويات 19.42 جنيه للشراء و19.53 جنيه للبيع.

كما شهدت اسعار الدولار استقرار في تعاملات باقي البنوك بختام اليوم الخميس 22-9-2022، حيث استقر بالبنك الأهلي سعر الدولار عند 19.44 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الدولار بالبنك التجاري الدولي عند 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في ختام تعاملات الاسبوع عند 19.45 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، كما حقق استقرار في بنوك مصرف ابو ظبي الاسلامي، والأهلي الكويتي، وبنك الاستثمار العربي عند 19.49 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي عند 19.44 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في ختام التعاملات استقرار ببنك سايب وبنك الامارات دبي الوطني عند 19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

اسعار الدولار تترقب اجتماع المركزي:

واستقرت اسعار الدولار اليوم بالبنوك وسط ترقب لقرار اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبننك المركزي، الذي من المتوقع ان يرفع الفائدة نحو 100 نقطة اساس للسيطرة على التضخم، وتعزيز قوة الجنيه امام الدولار بعدما ظهرت عمليات مضاربية عليه.

وتوقع هاني جنينه الخبير الاقتصادي أن يقوم المركزي المصري برفع الفائدة هذا الاجتماع حتى تظل هناك جاذبية للاستثمار على الجنيه من قبل المواطنين المحليين والأجانب، مشيرا إلى إنه مستمر في زيادته بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3% حتي نهاية 2022.

توقعت تثبيت الفائدة اليوم:

بالرغم من احتمالات رفعها إلا أن مالت بعض البنوك لتثبيتها لعدم رفع اعباء الديون، واستمرار دعم النمو الاقتصادي لتجنب الدخول في ركود، كما ان معدلات الفائدة الحالية مناسبة لخفض مستويات التضخم.

وقالت رضوي السويفي الخبير الاقتصادية، إنها تامل ان يتخذ البنك المركزي قرار جرئي بتثبيت اسعار الفائدة، خاصة وان رفعها لن يؤثر على احتواء التضخم الناتج عن عوامل خارجية، كما ان زيادة ترفع من اعباء الديون على الدولة.

وكان اخر إجتماعات البنك المركزي اعلن تثبيت سعر الفائدة عند 11.25% و12.25% على الايداع والاقراض بعدما سبق وان رفعها 3% منذ بداية العام.

لاحدوث انخفاض مفاجئ في قيمة الجنيه:

وشهدت اسعار الدولار انخفاضا بقيمة 7 قروش هذا الاسبوع، وسط استمرار تبني البنك المركزي سياسية سعر الصرف المرن بخفض تدريجي في قيمة العملة امام الدولار.

وقال ألن سانديب رئيس قسم البحوث بنعيم لتداول الاوراق المالية، في الوقت الحالي لا نتوقع انخفاض مفاجئ في قيمة الدولار أمام الجنيه في الوقت الحالي.