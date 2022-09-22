تعرف على مدة عقد ثلاثي الزمالك الجديد

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوم أمس الأربعاء رسميًا التعاقد مع مصطفي الزنارى من قبل فريق طلائع الجيش استعدادًا للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

مدة عقد ثلاثي الزمالك الجديد

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة:"الفريق الأبيض تعاقد مع المدافع مصطفي الزنارى حتى صيف عام 2026 مع النادي الأبيض".

وأضاف:"فيما يخص كلًا من عمر جابر ونبيل عماد دونجا فإن وقع كلًا منهما مع نادي الزمالك حتى صيف عام 2025".

صفقات الزمالك حتى الآن

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التعاقد مع زكريا الوردي والسنغالي ابراهيما نداي ونبيل عماد دونجا وعودة محمد صبحي من فاركو.

كما أعلن مرتضى منصور ضم عمر جابر والدولي سامسون أكينولا ولكن لم يتم الإعلان الرسمي عنهما من قبل صفحة الزمالك الرسمية.