توقيت مباراة مصر والنيجر الودية غدًا والقنوات الناقلة

مباراة مصر والنيجر، يترقب الجمهور المصري الظهور الأول للمنتخب الوطني تحت القيادة الفنية للبرتغالى روى فيتوريا، في اللقاء الودي الذي يجمعه بمنتخب النيجر غدا الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية.

مباراة منتخب مصر والنيجر

وتأتي مباراة منتخب مصر والنيجر ضمن الأجندة الدولية لمعسكر الفراعنة خلال شهر سبتمبر الجارى، ووسط الاستعدادات للمنافسات الرسمية التي يخوضها الفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024 والتي تستضيفها كوت ديفوار.

موعد مباراة منتخب مصر والنيجر

وتقام مباراة مصر والنيجر غدًا الجمعة الموافق الـ22 من سبتمبر 2022، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على استاد الإسكندرية، وبحضور جماهيري.

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمباراة النيجر

واختتم المنتخب الوطنى تدريباته مساء أمس الخميس، تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا، استعدادا لمواجهة النيجر الودية، ضمن تحضيرات الفراعنة لاستكمال منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2024.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والنيجر الودية

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت صاحبة الحقوق الحصرية لكافة الأحداث الرياضية في مصر خلال الفترة الحالية، عن نقل مباراة منتخب مصر ضد النيجر الودية.

قائمة المنتخب الوطني

واختار فيتوريا قائمة المنتخب النهائية التي تضم في حراسة المرمى محمد الشناوي، أحمد الشناوي ومحمد صبحي، وفي الدفاع كريم فؤاد، عمر جابر، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، الونش، أحمد فتوح ومحمد حمدي، وبالوسط حمدي فحي، طارق حامد، أيمن أشرف، محمود حمادة، إسلام عيسى، زيزو، محمد إبراهيم، إمام عاشور، وفي الهجوم الفرعون محمد صلاح، عبد الرحمن مجدي، كوكا، مروان حمدي، مصطفى محمد، مرموش وتريزيجيه.

تذاكر مباراة مصر والنيجر وليبيريا

وقرر اتحاد الكرة المصري طرح تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر أمام النيجر وليبيريا المحدد لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجارى، باستاد الإسكندرية من خلال موقع شركة تذكرتى وبالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تشهد المباراتن حضورًا جماهيريًا بنحو 5 آلاف مشجع.