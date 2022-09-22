مكاسب ضعيف للبورصة في ختام تعاملات اليوم مع ترقب قرار الفائدة

الاقتصاد
البورصة المصرية
البورصة المصرية

 أنهت مؤشرات البورصة المصريةت جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على اداء متباين  وربح رأس المال السوقي 580 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.401 مليار جنيه، مع ترقب قرار الفائدة.

 

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1900 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3127 نقطة.

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