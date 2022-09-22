سقوط 51 عنصرا إجراميا في حملة أمنية مكبرة بسيناء

حوادث
حملة أمنية
حملة أمنية

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء في ضبط العديد من العناصر الإجرامية حملة أمنية مُكبرة بدوائر أقسام شرطة ( أول - ثان شرم الشيخ، الطور، أبورديس، رأس سدر  ، دهب، نويبع بجنوب سيناء - الجناين بالسويس - مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية).

 

حيث أسفرت عن ضبط عدد (50) قضية بإجمالي عدد (51) متهما.

المضبوطات

وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر البانجو وزنت (3،250،40  طن ) وكمية من مخدر الحشيش وزنت (60،310 كجم) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (12،384 كجم) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (810 جرام).

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بالإضافة إلى ذلك كمية من نبات زهرة الخشخاش المخدر وزنت (75 جرام – 16 زهرة) وكمية من سفوف زهرة الخشخاش المخدر وزنت (2،025 كجم) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (567 جرام) و(9019) قرص مخدر وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (5 جرام) وضبط (مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض – 23 هاتف محمول – 3 سيارة).

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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