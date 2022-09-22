مهرجان القاهرة للدراما.. ننشر قائمة الجوائز

اختتم أمس فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والذي اقامته نقابة المهن التمثيلية لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية على مدار العام، وبشكل استثنائي تم خلال هذه النسخة تقييم أعمال الدراما في رمضان الماضي.

كما شهد مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية حضور مشرف لنجوم الفن والدراما المصرية والعربية، وكبار صناع الدراما والنقاد الفنيين، وأعضاء النقابات المهنية التمثيلية والموسيقية والسينمائية والوزراء والمسئولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال وصفوة المجتمع المصري، من نجوم الرياضة، وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاعلامي ورجال الصحافة والاعلام.

قامة جوائز مهرجان القاهرة للدراما

ومن بين فقرات التكريم الأكثر اعجابا لدى رواد المهرجان هي جائزة الابداع والتي قدمتها الفنانة صابرين، لنجوم ابدعوا طوال مسيرتهم الفنية وقدموا للشاشة المصرية روائع درامية ومشاهدهم وأعمالهم الدرامية لازالت محفورة في الاذهان، وهم:- الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وتسلمت الجائزة ابنتهما الفنانة دنيا سمير غانم والفنانين إلهام شاهين، سميحة أيوب، صفية العمري، ليلى علوي، نادية الجندي، نبيلة عبيد، يسرا، ومحسن محى الدين.

وحصل على جائزة أفضل تتر مسلسل، وقدمها الفنان أحمد فهمي، مسلسل مشوار للفنان محمد رمضان، وحصل على جائزة أفضل موسيقى تصويرية والذي قدمها الفنان محمد الشرنوبي، خالد القمار عن مسلسل فاتن أمل حربي، أما جائزة أفضل ديكور والتى قدمتها الفنانة تارا عماد حصل عليها المهندس أحمد عباس عن مسلسلجزيرة غمام.

أما جائزة أفضل تصوير قدمتها الفنانة ريهام عبدالغفور،حصل عليها إسلام عبدالسميع عن مسلسل جزيرة غمام، وحصل على جائزة أفضل مؤلف والذي قدمها الفنان سيد رجب، الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كامل عن مسلسل جزيرة غمام، أما جائزة أفضل مخرج والذي قدمها المخرج خيري بشارة حصل عليها المخرجة كاملة أبوذكرى عن مسلسل بطلوع الروح.

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، والتى قدمها كل من الفنانة أمنية خليل والفنان أمير المصرى، الفنانة رحمة أحمد عن مسلسل الكبير أوى 6، أما جائزة أفضل ممثل صاعد والذى قدمها الفنان خالد أنور والفنانة مايان السيد، حصل عليها الفنان الشاب نور النبوى عن دوره بمسلسل راجعين ياهوى، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثان والذى قدمها الفنانة كارولين عزمى والفنان أحمد داش، حصلت عليها الفنانة ندى موسى عن دورها في مسلسل المشوار.

أما جائزة أفضل ممثل دور ثان في مهرجان القاهرة للدراما وقدمها الفنانة ياسمين رئيس حصل عليها الفنان رياض الخولى عن دوره في جزيرة غمام، وحصل على جائزة أفضل مسلسل كوميدى والذى قدمها الفنان شيكو مسلسل راجعين يا هوي، وجائزة أفضل ممثلة والذى قدمها الفنان أحمد السقا، حصلت عليها الفنانة منه شلبى عن مسلسل بطلوع الروح، وجائزة أفضل ممثل والتى قدمتها الفنانة داليا البحيرى حصل عليها الفنان أحمد أمين وحصل على جائزة أفضل مسلسل تليفزيونى والذى قدمه رئيس المهرجان النجم الكبير يحيي الفخراني مسلسل جزيرة غمام.