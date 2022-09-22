أسعار الذهب تعاود الارتفاع اليوم الخميس مع تراجع سعر الدولار

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

 

 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار من أعلى مستوى خلال عقدين لتقلص الخسائر، على الرغم من استمرار الضغط على المعدن النفيس وسط ارتفاع عوائد والتصريحات المتشددة بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية.


وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% مسجلا 1670.40 للأونصة بحلول الساعة 0926 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بما يصل إلى واحد بالمئة في الجلسة الآسيوية.


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1678.70 دولار للأونصة.
           
 

 

قال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس "يستمر ارتفاع عوائد السندات الأميركية في الضغط على أسعار الذهب، ما لم تبدأ العوائد في الانخفاض فجأة ويبدأ الدولار في التراجع، من المحتمل ألا نشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الذهب".


ورفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس الأربعاء 21 سبتمبر للمرة الثالثة على التوالي، وأشار إلى أن المزيد من الزيادات ستأتي لترويض التضخم المتصاعد.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 19.60 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.4% إلى 903.90 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.2% إلى 2150.02 دولار.

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