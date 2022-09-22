البنك المركزي يرفع نسبة الاحتياطي النقدي إلى 18 % بدلًا من 14 %

اتخذ البنك المركزي قرار بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%.

أسباب قرار زيادة نسبة الاحتياطى النقدي 18 %

وقال البنك المركزي أن هذا القرار يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها.

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

وأعلن البنك اليوم عن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.