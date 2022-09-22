البنك المركزي يرفع نسبة الاحتياطي النقدي إلى 18 % بدلًا من 14 %

الاقتصاد
البنك المركزي
البنك المركزي

 

اتخذ البنك المركزي قرار بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%.

أسباب قرار زيادة نسبة الاحتياطى النقدي 18 %

وقال البنك المركزي أن هذا القرار يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها.

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

وأعلن البنك اليوم عن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.

البنك المركزي اسعار الفائدة الاحتياطى النقدى اجتماع لجنة السياسة النقدية

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي وبتروجت اليوم الأربعاء 21-9-2022

تعرف على نتيجة مباراة الأهلي الودية اليوم الأربعاء

أموال كامل أبو علي تحرم الأهلي من صفقة كبرى

Dartro Fofana.. من هو ديفيد فوفانا صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي؟

عاجل|الأمن يوقف تصوير فيلم "مستر إكس" ويتحفظ على دراجة نارية

عاجل..ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه..و50 قرشا تفصله عن مستويات 20 جنيه

في عيد ميلادها.. تعرف على مشوار منى الشاذلي في مجال الإعلام

عاجل.. رسميًا البنك المركزي يثبت أسعار صرف "الدولار" قبل اجتماع الفائدة