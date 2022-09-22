وزارة الزراعة تعلن السيطرة على مرض الحمى القلاعية وتجهز للحملة القومية الثالثة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن السيطرة علي مرض الحمي القلاعية حيث تم إعطاء أكثر من 5.6 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتي انطلقت يوم 14 يوليو الماضي واستمرت لمدة شهرين حتى يوم 15 سبتمبر في إطار مبادرة "حياة كريمة" خلال الحملة الثانية للتحصين، يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، يفيد السيطرة على الحمى القلاعية خلال الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية وتضمن التقرير ايضا إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.



حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 3 مليون 9 الاف و796 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين نحو 2 مليون و649 ألف و846 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال، وقد تم تنفيذ عدد 110 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في اعمال التحصين.



وأشار التقرير أيضا إلى أنه تم عقد عدد 13607 ندوة ارشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين وترقيم وتسجيل 120 ألف و412 رأس ماشية وتوزيع عدد 420 ألف رقم بلاستيك على مديريات الطب البيطري المختلفة لأعمال التسجيل والترقيم بالإضافة إلى التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية.



وقال رئيس هيئة الخدمات البيطرية أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقرر إطلاق الحملة الثالثة منتصف نوفمبر القادم من أجل تأكيد السيطرة على الحمى القلاعية والوادي المتصدع مشيرا إلى أن كافة اللقاحات التى أستخدمت في أعمال السيطرة على القلاعية لقاحات محلية الصنع بًايدى ومصانع وطنية في معهد الامصال واللقاحات البيطرية وشركة ميفاك للقاحات البيطرية.

