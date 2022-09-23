كورة لايف PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد النيجر بث مباشر Fel 3rda هدف محمد صلاح يلاشوت NoW live

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الفجر الرياضي
مصر
مصر

سيتم وضع البث قبل بداية المباراة

 

يلا شوت رابط مباراة مصر والنيجر الودية والقنوات المفتوحة الناقلة التي اعلنت عن إذاعة ونقل المباراة بشكل مجاني، حيث سيبدأ المنتخب المصري استعدادته لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية المقبلة التي ستنعقد بداية العام المقبل، وحرص الجهاز الفني الجديد علي استغلال هذا التوقف الدولي من اجل عقد العديد من المباريات التحضيرية للفترة الهامة التي سيدخلها الفراعنة والتي ستكون مليئة باللقاءات الرسمية.

موعد مباراة مصر والنيجر والقنوات الناقلة
ستشهد مباراة مصر والنيجر الظهور الأول لـ فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد التي جاء لتولي المسئولية بعد اقالة كيروش من تدريب الفراعنة عقب السقوط وفشل في التأهل إلي كأس العالم 2022 بقطر التي سينطلق في نهاية السنة الجارية، بجانب خسارة امم افريقيا النسخة الماضية علي يد السنغال، البطولتين الذي اطاحوا بالمدرب البرتغالي بشكل مبكر، بالرغم  من المؤشرات القوية التي كانت تجعله سيستمر فترة اطول من ذالك مع المنتخب المصري، لكن عنصر التوفيق لم يكن حليفه، بث مباشر مصر والنيجر.

 

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والنيجر
انضم المحترف المصري محمد صلاح إلي قائمة مصر لمباراة النيجر حيث وصل من انجلترا ويتواجد حاليًا في القاهرة برفقة زملائه بالمعسكر بعدما ضمه فيتوريا إلي القائمة النهائية التي ستكون مشاركة في الوديات المقبلة، ويتواجد رفقة صلاح احمد حسن كوكا وتريزيجيه بجانب عمر مرموش واحمد حسن كوكا والمدافع الدولي احمد حجازي والعديد من الاسماء المحترفة، التي طلب ان يتعرف عليهم فيتوريا من اجل وضع النقاط علي الحروف قبل بداية المواجهات الرسمية المقبلة، مشاهدة مباراة مصر والنيجر.

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