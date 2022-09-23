يلا شوت Today مشاهدة مباراة مصر ض النيجر بث مباشر Egypt VS Niger ماتش مصر yalla shoot كوره لايف plus



كورة لايف اون سبورت موعد مباراة مصر والنيجر مساء الجمعة 23 سبتمبر 2022، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبى، ويستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة مصر والنيجر الودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر

يمكنك مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر، من خلال قناة أون تايم سبورتس 1، حيث تعد تلك القناة هى القناة الناقلة لمباراة مصر والنيجر الودية القادمة.





تردد قناة ON Time Sport 1 اون تايم سبورت 2022، تعد من أفضل القنوات الرياضية الموجودة علي الساحة الرياضية في الوقت الحالي حيث تقوم هذة القناة بنقل عدد كبير جدا من المباريات الهامة والقوية سواء في البطولات العالمية أو المحلية، فهي من القنوات المميزة التي تعمل علي نقل المباريات بجودة عالية تحمل صورة فوق HD، بجانب وجود نقاء في معدات الصوت الخاصة بها مما يجعلها من القنوات التي نجحت في تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة سواء في الدول العربية أو غيرها من الدول الاخري.

قناة ON Time Sport 1 اون تايم سبورت

قناة ON Time Sport 1 اون تايم سبورت من القنوات الرياضية الهامة والقوية، والتي تعمل بشكل مكثف علي تقديم المباريات الكبري وستعمل هذة القناة علي نقل المباريات الودية التي يخوضها المنتخب المصري، كما تعمل هذة القناة علي نقل عدد كبير من البرامج الرياضية الشيقة بصوت واضح وصورة مرتفعة جدا، وستعمل هذة القناة علي نقل المنتخب الوطني المصري ضد منتخب النيجر، باعتبارها الناقل الحصري لكل الأحداث الرياضية في مصر في الفترة الحالية.