الآن NoW live 1nd.. مصر والنيجر اليوم يلا شوت Egypt| رابط مباراة مصر ضد النيجر الآن كورة مباشر يلا شوت Mohamed salah



يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر اليوم، يختتم المنتخب الوطني المصري تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا تدريباته مساء اليوم الخميس الموافق 22 من شهر سبتمبر لعام 2022، استعدادا لمواجهة منتخب النيجر في احدي المباريات الودية الهامة والقوية، والتي تلعب ضمن تحضيرات الفراعنة لاستكمال منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2024.

ويسعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري لتطبيق العديد من الأفكار الجديدة في هذة المباراة القوية والعمل علي تدريب بعض اللاعبين الجدد أو المحترفين، وكان البرتغالي قد إنه ي فترة التحضير في الوقت الحالي وذلك من اجل خوض ذلك اللقاء الناري ويشارك المنتخب الوطني المصري بتشكيلة قوية من نوعها وهو يرغب في الخروج بالفوز والعمل علي اسعاد الجماهير العاشقة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والنيجر الودية اليوم

تنطلق ضربة بداية الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب النيجر يوم الجمعة الموافق 23 / 9 / 2022 وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت جرينتش، وتقوم بنقل هذة المباراة قناة اون تايم سبورت الرياضية 1 الاولي، ولم يتم تحديد من سيقوم بالتعليق علي اللقاء حتي الأن.

تردد قناة اون تايم سبورت 1 لمشاهدة مباراة مصر والنيجر اليوم

التردد: 11681.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قائمة مصر امام النيجر اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد صبحي.

خط الدفاع: كريم فؤاد – عمر جابر – علي جبر – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – أسامة جلال – محمود الونش – محمد حمدي – أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي – طارق حامد – أيمن أشرف – محمود حمادة – إمام عاشور – إسلام عيسى – أحمد سيد “زيزو” – محمد إبراهيم.

خط الهجوم: محمد صلاح – عبد الرحمن مجدي – أحمد حسن كوكا – مروان حمدي – مصطفى محمد – عمر مرموش – محمود حسن “تريزيجيه”.

