يلا شوت Saudi مشاهدة مباراة السعودية والاكوادور بث مباشر live7HD رابط ماتش السعوديه koralive هدف سالم الدوسري

سيتم وضع البث قبل بداية المباراة

يلا شوت الاسطورة مشاهدة مباراة السعودية والاكوادور المواجهة النارية المرتقبة من كافة الجماهير السعودية، لقاء ودي لكنه يحمل الطابع الرسمي بكل تأكيد، حيث زاد معدل البحث بشكل كبير في الساعات الآخيرة علي محرك البحث الشهير جوجل، علي القنوات المجانية الناقلة لمباراة السعودية والاكوادور، ونعرض لكم في الفقرات المقبلة دليلكم الكامل لكي تشاهدوا اللقاء بكل سهولة ويسر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والاكوادور

يلتقي السعودية امام الاكوادور وجهًا لوجه في مواجهة تحضيرية لكأس العالم 2022 بقطر التي سينطلق في نهاية الموسم الجاري، حيث ستعقد المباراة غدًا الجمعة الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، حيث سيكون موعد انطلاقة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر، والساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة بتوقيت الامارات، حيث ستكون اول مباراة ودية للصقور للاستعداد للفترة الهامة الحاسمة التي تنتظر العناصر السعودية.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة السعودية والاكوادور

اصبح ما يهم جماهير السعودية هو معرفة القنوات الناقلة لمباراتهم مع الاكوادور لمعرفة الطريقة والوسيلة الاسهل بالنسبة إليهم لمتابعة اللقاء بشكل مجاني، حيث اعلنت عدة قنوات في الساعات الآخيرة عن حصولها علي حقوق نقل وإذاعة المباراة لتقديم الخدمة ومشاهدة جميع مباريات المنتخب السعودي الودية التي ستنعقد في معسكر سبتمبر المنعقد حاليًا الذي بدأ في الايام القليلة الماضية

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والاكوادور

اعلنت شبكة قنوات SSC عن حصولها علي حقوق نقل وإذاعة مباراة السعودية والاكوادور، حيث خصصت قناة ssc sport 3 hd لكي تنقل المباراة بشكل مجاني، وعينت المعلق المتميز حماد العنزي للتعليق علي احداث المواجهة المنتظرة من قبل الجميع، ونعرض لكم في الفقرة المقبلة تردد القناة لكي تستقبلوها علي اجهزتهم

تردد قناة ssc sport الناقلة لمباراة السعودية والاكوادور

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

