الآن SSC SPORTS HD1 بث مباشر مباراة السعودية ضد الإكوادور لايف NOW | رابط يلا شوت TODAY مباراه السعودية PLUS

بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية الودية ضد الإكوادور اليوم الجمعة في إطار استعدادات المنتخب السعودي الأولى لمنافسات كأس العالم واتلتي سوف تنطلق في شهر نوفمبر المقبل بقطر 2022.



يخوض المنتخب السعودي معسكر إعدادي بإسبانيا، خلال الفترة من 17 وحتى 27 سبتمبر الجاري، وسيتم خلاله لعب مباراتين وديتين أمام منتخب الإكوادور يوم 23 سبتمبر، ثم يواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يوم 27 سبتمبر في ختام معسكر إسبانيا.

قائمة منتخب السعودية لمعسكر إسبانيا

ووفقًا لما أعلنه الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، جاءت قائمة منتخب السعودية لمعسكر إسبانيا التحضيري في سبتمبر الجاري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي ونواف العقيدي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي آل بليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد وأحمد بامسعود.

خط الوسط: علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد وهيثم عسيري.

خط الهجوم: فهد المولد، فراس البريكان وهارون كمارا.



موعد مباراة السعودية والاكوادور

سيكون موعد مباراة السعودية والاكوادور الودية، يوم الجمعة المقبل الموافق 23 سبتمبر 2022، وتنطلق في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات.

ويستضيف ملعب نويفا كوندمينا مورسيا بإسبانيا مباراة السعودية والاكوادور الودية.

تشكيلة السعودية ضد الإكوادور

يتوقع ان يواصل المدير الفني نفس طريقة وتكتيكه المعتاد 4-3-3 امام الإكوادور.

تشكيل السعودية المتوقع امام الاكوادور كالأتي:

محمد العويس

ياسر الشهراني – علي البليهي – عبد الإله العمري – سعود عبد الحميد

سلمان الفرج – علي الحسن – محمد كنو

سالم الدوسري – فراس البريكان – فهد المولد