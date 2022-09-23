رابط Now HD مشاهدة مباراة السعودية والإكوادور بث مباشر SSC HD يلا شوت اليوم 23-09-2022 كورة لايف هدف Salem AlDawsari

الفجر الرياضي
السعودية بث مباشر
السعودية بث مباشر لايف

يلا شوت لايف مشاهدة مباراة السعودية بث مباشر اليوم الجمعة أمام المنتخب الإكوادوري، وتنطلق المباراة على ملعب "نويفا كوندومينا" في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".


موعد مباراة السعودية ضد الأكوادور
سوف تنطلق المباراة الودية بين المنتخب السعودي مع منتخب الأكوادور يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب نويفا لاكوندومينا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة بتوقيت مصر، وقد استعد المنتخب السعودي لهذه المباراة لتحقيق الفوز وذلك لزيادة الروح المعنوية للاعبين قبل خوض منافسات كأس العالم 2022 مع منتخبات المجموعة الثالثة وهم بولندا والأرجنتين والمكسيك.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأكوادور
سوف تُذاع مبارة السعودية والأكوادور الودية قبل كأس العالم على قناة SSC الرياضية السعودية التي تذيع مباريات الدوري السعودي للمحترفين دوري يلو وجميع المباريات الأخرى، وتُذاع المباراة وجميع مباريات المنتخب الأخضر في كأس العالم على القناة السابعة السعودية مباشرةً، كما يمكن للمشجعين مشاهدة المباراة على منصة شاهد VIP المدفوعة.

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة للمباراة
يمكنكم ضبط التردد الجديد للقناة لمشاهدة مباراة السعودية مع الأكوادور وجميع المباريات الأخرى في الدوري السعودي للمحترفين ودوري يلو وهو كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12417.
معدل الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
 

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