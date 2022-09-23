أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23-9-2022.. تراجع حاد في سعر المعدن الأصفر

تراجع حاد أصاب أسعار الذهب في مستهل التعاملات في أول يوم عقب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، ليفقد جرام الذهب نحو 17 جنيه متأثرا بتراجع المعدن الأصفر في البورصة الدولية.

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1308.5 جنيه.

وسعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا بين المصريين نحو 1145 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 981.5 جنيه

وسعر جرام الذهب عيار 14 نحو 763.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 9160 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية:

كافحت أسعار الذهب أمس لتحدد لها مسارا في ظل تداولات متقلبة وتحولت للانخفاض مرة أخرى بضغط من قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة، كما خيم الموقف المتشدد من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) على المشهد وعلى الذهب الذي لا يدر عائدا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة مسجلا 1670 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1623 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بما يصل إلى واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1679 دولارا للأوقية.

وقال بارت ميليك مدير إستراتيجيات السلع الأولية في تي.دي للأوراق المالية "بشكل عام، سيستمر الذهب في التراجع إذ أخبرنا الاحتياطي الاتحادي أمس بأنه عازم على رفع أسعار الفائدة".

ورفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 75 نقطة أساس يوم الأربعاء للمرة الثالثة على التوالي، وأشار إلى أن المزيد من الزيادات ستأتي لترويض التضخم المتصاعد.

ورفع أسعار الفائدة يرفع بدوره تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وأضاف ميليك "هذا سيؤدي في النهاية إلى انخفاض الذهب لما دون 1600 دولار وعلى الأرجح لن يكون ذلك في المستقبل البعيد".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 19.51 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 902.93 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2173.39 دولار.