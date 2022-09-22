شاهد.. تفاصيل إنشاء كيان تعاوني في مصر لتسويق الزيتون

توك شو
زراعة الزيتون
زراعة الزيتون

كشف المهندس محمد الخولى، خبير زراعة الزيتون، تفاصيل الاتفاق مع 55 مزرعة بالإسماعيلية على وقف البيع بنظام الكلالة للتجار وعمل كيان تعاوني لتسويق منتجاتهم مباشرة.

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وقال "الخولي"، في حواره مع الإعلامي محمد غانم، ببرنامج "الجدعان" المذاع على فضائية "القاهرة والناس 2" اليوم الخميس إن مساحة المزارع والبالغ عددها 55 مزرعة بلغت 2500 فدان، وكلها منزرعة بالزيتون من أنواع الزيوت.

وأضاف أن أنواع زيتون المائدة، الذي يقبل عليه العديد من الشركات الصناعية ومعاصر الزيتون، والتى تم التعاقد معها بشكل مباشر دون السماسرة أو التجار للتعامل معهم خلال السنوات السابقة لخسائر كبيرة لمنتجى الزيتون.

وأشار إلى أنه تم عمل كيان تعاوني لتسويق منتجات المزارع من الزيتون ويعتمد على 4 لجان هي الجودة واللوجيستيات والتسويق والبحوث والتطوير.

وتابع "نجحنا في التعاقد من أكبر شركات ومعاصر الزيتون وبأسعار مناسبة جدا تختلف كثيرا عن أسعار التجار والسماسرة، خاصة أن 70 % من المزارع على وصلة الإسماعيلية وموزعة بين جمعيات الإسماعيلية والعاشر من رمضان وسرابيوم والحزام الأخضر وهى تنتج أفضل أصناف الزيتون".

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