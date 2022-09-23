خبير: مصر نجحت في زراعة الأقطان بنظام الشتلات (فيديو)

توك شو
زراعة القطن في مصر
زراعة القطن في مصر

قال المهندس ساهر محمود، الخبير الزراعي، إنه بالتنسيق مع وزارة الزراعة نجحت في زراعة الأقطان بنظام الشتلات، والذي وفر المياه والبذور وزاد من الإنتاجية، كما ساهم في القضاء على الإصابات وأمراض نبات الذهب الأبيض.

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وأضاف "ماهر" خلال لقائه ببرنامج "الجدعان" الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم المذاع على فضائية "القاهرة والناس2" مساء اليوم الخميس، أن نجاح زراعة الأقطان بنظام الشتلات وفرت المياه والبذور.

 وأشار إلى أنه مع زراعة بالشتلات 2 كيلو من بذرة القطن في حين كان يستخدم في الزراعات التقليدية 25 كيلو من البذور، بخلاف زيادة الإنتاجية، وتوفير 60 يوم من عمر دورة الإنتاج. 

https://youtu.be/cjrjGAJjZAE

 

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