بعد 18 عام حقق حلمه بالانضمام لمنتخب بلاده حكاية..... ريمكو باسفير

فوجئ عشاق المنتخب الهولندي بتواجد ريمكو باسفير حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي الذي يبلغ من العمر 38 عام في تشكيلة مباراة المنتخب الهولندي ضد بولندا في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بفوز منتخب " الطواحين " الهولندي بهدفين نظيفين.

ريمكو باسفير يدون إسمه من ذهب



وحقق ريمكو باسفير إنجازا تاريخيًا كونه ثاني أكبر لاعب يخوض مباراة دولية مع المنتخب الهولندي عن عمر 38 عام

وتعتبر هذه المباراة أول مباراة دولية للحارس



بينما كان أكبر لاعب يخوض مباراة دولية مع المنتخب الهولندي، هو الحارس ساندر بوشكر حيث شارك مع بلاده بعمر 39 عاما، في مباراة ضد غانا عام 2010.



يذكر أن لويس فان جال، المدير الفني لمنتخب" الطواحين" هولندا، قرر استدعاء 4 حراس مرمى لمبارتي بولندا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية في فترة التوقف الدولي الجارية، ويسعي المنتخب الهولندي حسم المباراة القادمة والتأهل لنص النهائي.

سبب استدعاء الحارس إلى منتخب بلاده

صرح لويس فان مدرب المنتخب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة هولندا أن سبب استدعاء ريمكو باسفير أنه قرر استبعاد الحارس الأساسي تيم كارول من القائمة، واستمرار استبعاده عن قائمة كأس العالم 2022 بقطر، بسبب عدم تواجده في تدريبات ركلات الترجيح ،،

الفريق المنضم إليه الحارس

ينشط الحارس في صفوف اياكس أمستردام الهولندي حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الهولندي برصيد 28 نقطة.



حكايه ريمكو باسفير مثالا للصبر وعدم التسرع وأن مسيرك تحقق كل أمانيك