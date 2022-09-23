ارتفاع أسعار البيض في مصر اليوم الجمعة 23-9-2022 مع اقتراب العام الدراسي الجديد

ارتفعت أسعار البيض في الأسواق المصرية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وبصفة خاصة البيض الأحمر الذى اقترب في السعر من البيض البلدي.

أسعار البيض الأبيض:

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 69: 73 جنيه



أسعار البيض الأحمر:

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 74: 77 جنيه

أسعار البيض البلدي:

تراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 74: 77 جنيه



وتسجل طاقة المزارع حاليًا نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل حجم استثمارات المزارع في مصر 90 مليار جنيه مصري.

ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجاري.

وأشار السيد إلى أن المشكلة الأساسية في ارتفاع أسعار البيض والدواجن تكمن في مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلي ارتفاع الطلب مع اقتراب موسم دخول المدارس.

ومن جانب أخر استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، ونستعرضها فيما يلى:

أسعار الفراخ البيضاء:



سجلت أسعار الفراخ البيضاء 30 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار الفراخ الساسو



سجلت أسعار الفراخ «ساسو» 41 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي



سجلت أسعار الفراخ البلدي 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات



سجلت أسعار الفراخ الأمهات 26 جنيها للكجم.

أسعار الكتاكيت



سعر كتكوت هجين 4 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى على وشه 5.5 جنيه.

أسعار البط

سعر بط مولر 14 جنيهًا.

سعر بط مسكوفى 13 جنيهًا.

سعر بط بيور 11 جنيهًا.

سعر سمان عمر 14 يومًا بـ3.75 جنيه.