أسعار الأسماك اليوم الجمعة 23-9-2022 في الأسواق

استقرت أسعار الأسماك اليوم مع تراجع عدد المتواجدين في المصايف مما ساهم في خفض الطلب على الأسماك بعد أن شهدت ارتفاع خلال موسم الصيف المنتهي اليوم ونستعرض فيما يلى أسعار الأسماك في الأسواق:

أسعار السمك اليوم

سعر البوري من 60 إلى 85 جنيها.

سعر البلطي الصغير من 20 إلى 25 جنيها،

سعر البلطي الوسط بـ 37 جنيها.

سعر السردين السويسي الأخضر بـ 40 جنيها للكيلو.

سعر البوري طوبارة نحو 45 جنيها.

سعر سمك السهلية بـ 45 جنيه.

سعر الماكريل الأصلي بـ 55 جنيها.

سعر بينما الماكريل نمرة 2 بـ 40 جنيها.

سعر سمك موسى بـ 119 جنيها.

سعر الفيليه قشر البياض بـ 75 جنيها.

سعر قشر البياض الكبير بـ 35 جنيها.

سعر القراميط بـ 24 جنيها.

سعر الشعور بـ 113 جنيها.

سعر الكاليماري بـ 45 جنيها.

سعر السبيط بـ 190 جنيها.

سعر السالمون بـ 340 جنيها.

سعر القاروص 130 جنيها.

سعر الاستاكوزا 600 جنيها.

سعر الوقار 149 جنيها.

سعر الدنيس 140 جنيها.

سعر الشبار 15 جنيها.

سعر سمك الباغة 35 جنيها.

سعر سمك البغبغان 40 جنيها.

سعر سمك السيلفر 45 جنيها.

سعر سمك المرجان السويسي 45 جنيها.

سعر سمك اللوت 65 جنيها.

سعر سمك السردين من 30 إلى 40 جنيها.

سعر سمك المكرونة الدمياطي بـ 40 جنيها.

سعر سمك المكرونة السويسي بـ 75 جنيها.

سعر سمك المكرونة مجازل بـ 35 جنيها.

سعر سمك المكرونة المستورد بـ 35 جنيها.

أسعار الكابوريا

سعر الكابوريا النتي الجامبو بـ 80 جنيها.

سعر الكابوريا النتي الوسط بـ 60 جنيها.

سعر الكابوريا الدكر الكبيرة بـ 35 جنيها.

سعر الحدادي بـ 62 جنيها.

سعر سمك الشفش الكبير بـ 55 جنيها.

سعر سمك الدنيس الصغير بـ 100 جنيها.

سعر سمك التونة بـ 35 جنيها.

سعر سمك البربوني السويسي الكبير بـ 70 جنيها.

سعر ثعبان البحر بـ 50 جنيها.

أسعار الجمبري

الجمبري الصغير بـ 110 جنيها للكيلو.

جمبري وسط بـ 165 جنيها.

الجمبري فوق الوسط بـ 170 جنيها.

الجمبري الكبير بـ 210 جنيهات.