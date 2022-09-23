أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 23-9-2022

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، بالرغم من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الداجنى ليأتي التراجع بسبب تراجع الطلب خلال الفترة الأخيرة خاصة مع وجود اكتفاء ذاتى لدى مصر من انتاج الفراخ، وتسجل طاقة المزارع حاليًا نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل حجم استثمارات المزارع في مصر 90 مليار جنيه مصري.

أسعار الفراخ البيضاء:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 30 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار الفراخ الساسو

سجلت أسعار الفراخ ساسو 41 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سجلت أسعار الفراخ البلدي 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات

سجلت أسعار الفراخ الأمهات 26 جنيها للكجم.

أسعار الكتاكيت

سعر كتكوت هجين 4 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى على وشه 5.5 جنيه.

أسعار البط



سعر بط مولر 14 جنيهًا.

سعر بط مسكوفى 13 جنيهًا.

سعر بط بيور 11 جنيهًا.

سعر سمان عمر 14 يومًا بـ3.75 جنيه.

أسعار أجزاء الفراخ:



سجل كيلو الكبد والقوانص نحو 45 جنيها.

وكيلو الكبدة الصافي بـ 48 جنيها.

أما البانيه فوصل إلى 95 جنيها للكيلو.

بينما بلغ كيلو الأوراك نحو 40 جنيها.

وارتفع كيلو الأجنحة ليتراوح ما بين 25 إلى 30 جنيها.

وسجلت الصدور بالعظم نحو 50 جنيها.

والصدور المخلية 90 جنيها.

بينما ارتفع الشيش طاووق إلى 95 جنيها.

و شاورما الصدور إلى 95 جنيها.

و شاورما الأوراك لـ 90 جنيها.

وسعر الكيلو من أرجل الفراخ نحو 4 جنيهات.

أسعار البيض

أسعار البيض الأبيض:

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 69: 73 جنيه



أسعار البيض الأحمر:

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 74: 77 جنيه

أسعار البيض البلدي:

تراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 74: 77 جنيه