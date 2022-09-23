سعر الذهب اليوم الجمعة 23/ 9/ 2022 في مصر

سعر الذهب اليوم، من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين، وخاصة بعدما قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة، رغم رفعها من قبل الفيدرالي الأمريكي، تلك الخطوة التي نهجتها العديد من الدول.

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق الـ23 من سبتمبر 2022 في مصر وشهد ثباتا رغم الصعود الذي سجله سعر شراء الدولار داخل البنك المركزى المصري والذي وصل لـ19.4422، وعند البيع 19.5183، إضافة لارتفاع الدولار الجمركى لـ19.31 جنيها.

وتقدم بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 للشراء 1291.5 جنيه وللبيع 1285.75، إضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر 1130 جنيهًا للشراء و1125 للبيع مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 968.5 للشراء و964.25 للبيع مع إضافة زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام.

سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 14

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 14 إلى 630 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 8050 جنيه.