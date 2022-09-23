5 جنيهات تراجع في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 23-9-2022

فقدت أسعار الذهب في مصر بمنتصف التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، نحو 5 جنيهات بعد أن فقدت نحو 17 جنيه بمستهل التعاملات في سعر الجرام، وسط حالة من التذبذب العنيف في أسعار الذهب عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي المصري.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 21 يسجل 1140 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 977 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 يسجل 1303 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 9120 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

تحركت أسعار الذهب ضمن نطاق ضيق يوم الجمعة إذ استقر الدولار قرب ذروة 20 عاما، كما أن احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أكبر لأسعار الفائدة في المستقبل قد قوضت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1670.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1678.20 دولار.

ورفع عدد من البنوك المركزية، من إندونيسيا إلى النرويج، أسعار الفائدة يوم الخميس، مقتفية أثر المركزي الأمريكي الذي رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

وقادت الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى إلى إثارة المخاوف من حدوث ركود عالمي.

ورغم أنه يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط في أوقات ارتفاع التضخم والغموض الاقتصادي، فإن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يدر أي عائد.

وتراجعت أسعار الذهب 20 بالمئة تقريبا منذ تجاوزت حاجز الألفي دولار للأوقية في مارس آذار.

ولا يزال مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى منذ 2002 والذي لامسه يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 19.60 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2148.01 دولار. كما تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 894.27 دولار لتصل خسائره هذا الأسبوع إلى 1.8 بالمئة ويسجل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.