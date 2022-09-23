وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع تحديث شركة الدلتا للصلب وباقي مشروعات شركات القابضة للصناعات المعدنية

تابع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مشروع تحديث شركة الدلتا للصلب (يجري تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير بطاقة إنتاجية 250 ألف طن من البليت)، وباقي مشاريع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية مع المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع الشركات التابعة للوزارة لمتابعة موقف المشروعات وخطط الإصلاح والتطوير.

واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول الشركة القابضة ومحفظة الشركات التابعة والصناعات التي تعمل بها ومنتجاتها، وكذلك استراتيجية الشركة التي تشمل محاورها التسويق والاستغلال الأمثل للأصول وزيادة حجم الصادرات والتطوير المؤسسي والمشروعات الجديدة والهيكلة المالية. كما تم استعراض مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال خلال الفترة الماضية.

وتضمن العرض أبرز التحديات التي تواجه الشركات التابعة، والمشروعات الحالية والمستقبلية وموقفها التنفيذي، ومنها مشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم من خلال إعادة تأهيل خلايا الإنتاج القائمة، ومشروع زيادة إنتاج الفيروسيليكون وإنتاج السيليكون المعدني بشركة السبائك الحديدية، بالإضافة إلى مشروع زيادة تركيز الفوسفات بشركة النصر للتعدين، ومشروع تحديث شركة الدلتا للصلب (يجري تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير بطاقة إنتاجية 250 ألف طن من البليت)، ومشروع تطوير شركة النحاس المصرية من خلال تطوير خطوط جلفنة الأسلاك وسحب أسلاك الصلب.