ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر

بأسلوب الخطف

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال ترجله من السيارة الخاصة بأحد أصدقائه بدائرة القسم فوجئ بدراجة نارية يستقلها شخصين قام أحدهما بسرقة هاتفه المحمول، ولإذا بالفرار.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (عاطلان، لهما معلومات جنائية) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "دون لوحات معدنية" قيادة أحدهما "مستأجرة" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" وقيامهما بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما وإعترفا بإرتكاب عدد (8) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، كما ضبط بحوزتهما مبلغ مالى من متحصلات بيع الهواتف المحمولة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.