ضبط شخص أجنبي يتاجر في النقد غير المشروع بمدينة نصر

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث قسـم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية") وبمواجهته أقر بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

عملات محلية وأجنبية

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطه النزهة)، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات لمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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