ضبط 2219 عبوة بن مجهولة ومنتهية الصلاحية داخل مخزن بالبساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المدير المسئول عن مخزن بُن - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين) لإدارته المخزن "دون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من عبوات البن مجهول المصدر ومنتهى الصلاحية بقصد طرحه بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (2219 عبوة بن "جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية").

طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري.

تم لاخاذ الإجراءات القانونية.

