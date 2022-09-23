اعرف موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية وخريطة العام الجديد

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موعد بدء الدراسة
موعد بدء الدراسة

موعد بدء الدراسة من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين سواء طلبة أو أولياء أمور، من أجل الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد 2022- 2023، وتدبير كافة المصروفات والمتطلبات.

موعد بدء الدراسة

وتساءل الكثيرون عن موعد موعد بدء الدراسة بعدما ظهرت شائعات بتأجيلها في المدارس العام الدراسي الجديد 2022-2023 ما جعل موعد الدراسة بالمدارس الحكومية من الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد بدء الدراسة الرسمي

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن موعد بدء الدراسة والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والتي ستكون مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول ستكون بما يقرب من 98 يومًا عدا العطلات الرسمية.

ورصد بوابة الفجر لأبنائنا الطلبة موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية بالسطور التالية:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق عدم وجود أية تغييرات موعد بدء الدراسة وانطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023، والمقرر له يوم 1 أكتوبر 2022، للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات نافيةً شائعات تأجيل الدراسة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية 2022-2023 

وقررت الوزارة، أن يكون الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022، هو موعد بدء الدراسة لأول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة "الدوليية".

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تعرف على موعد بدء الدراسة 2023 في المدارس الحكومية

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تعرف على موعد بدء الدراسة وأيام الإجازات في المملكة العربية السعودية

خريطة العام الدراسي الجديد 2022- 2023

امتحانات الفصل الدراسي الأول

تنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول الذي نحن بصدد الكشف موعد انطلاقه وبدء الدراسة في المدارس الحكومية به، يوم 9 يناير 2023 وتنتهي في 26 يناير 2023.

موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات

ومن جانبه، قرر المجلس الأعلى للجامعات بدء العام الدراسي الجديد 2022- 2023 للجامعات، وفقا للخريطة الزمنية تتضمن بدء موعد الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023 في السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهي في 5 يناير 2023.

موعد إجازة العام الدراسي الجديد وامتحانات الفصل الدراسي الثاني

وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023، بينام يبدأ موعد الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

امتحانات نهاية الفصل الدراسي بالكليات

وتنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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