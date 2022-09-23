أسعار الدولار اليوم الجمعة 23-9-2022 فى البنوك والمصارف المصرية

أسعار الدولار من أهم الموضوعات التي تشهد إقبالا بحثيًا متزايدًا في الآونة الأخيرة، ولا سيما بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة بنحو 75 نقطة، بينما قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة.

أسعار الدولار اليوم

وسجلت أسعار الدولار اليوم الجمعة الموافق الـ23 من سبتنمبر 2022 استقرارًا بكافة البنوك العاملة فى مصر، واستقر بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 19.44 للشراء، 19.5 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الجمعة

كما وصلت أسعار الدولار فى بنك الإسكندرية إلى 19.47 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 19.42 جنيه للشراء، 19.53 جنيه للبيع.

وتقدم بوابة الفجر أسعار الدولار اليوم الجمعة في السطور التالية:

أسعار الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى

19.42 جنيه للشراء.

19.53 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.44 جنيه للشراء.

19.5 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك مصر

19.44 جنيه للشراء.

19.5 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى بنك الإسكندرية

19.47 جنيه للشراء.

19.52 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.46 جنيه للشراء.

19.52 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.49 جنيه للشراء.

19.52 جنيه للبيع.