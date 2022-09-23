موعد مباراة منتخب مصر والنيجر الودية اليوم وتردد القنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة منتخب مصر والنيجر الودية التي يستضيفها استدا الإسكندرية اليوم الجمعة الموافق الـ23 من سبتمبر 2022، ضمن استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2024.

صلاح يظهر في مباراة منتخب مصر والنيجر

ويقود الفرعون المصري محمد صلاح الذي انضم لمعسكر الفراعنة مؤخرا الهجوم في مباراة منتخب مصر والنيجر وسط حضور جماهيري كبير، بعد إبداء الأمن موافقته على الحضور للمدرجات.

الجمهور في مباراة منتخب مصر والنيجر

وتأتي مباراة منتخب مصر والنيجر في إطار الأجندة الدولية لمعسكر الفراعنة خلال شهر سبتمبر الجارى، ووسط الاستعدادات للمنافسات الرسمية التي يخوضها الفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024 والتي ستلعب في كوت ديفوار.

موعد مباراة منتخب مصر والنيجر

وتنطلق مباراة منتخب مصر والنيجر اليوم الجمعة الموافق الـ22 من سبتمبر 2022، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على استاد الإسكندرية، وبحضور جماهيري.

مشاهدة مباراة منتخب مصر والنيجر

ويمكن للجمهور مشادة مباراة منتخب مصر والنيجر ورؤية النجم محمد صلاح في الودية الأولى تحت القيادة الفنية للمدرب الجديد للفراعنة فيتوريا عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت المصرية.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لـ مباراة منتخب مصر والنيجر

ويمكن استقطاب قنوات أون تايم سبورت المفتوحة على النايل سات ومشاهدة مباراة منتخب مصر والنيجر من خلال الترددات الآتية:

تردد قنوات أون تايم سبورت 1

التردد: 11681.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

التردد: 11681.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

واختتم المنتخب الوطنى تدريباته مساء أول أمس الخميس، تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا، استعدادا لمواجهة النيجر الودية، ضمن تحضيرات الفراعنة لاستكمال منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2024.

تذاكر مباراة مصر والنيجر وليبيريا

وقرر اتحاد الكرة المصري طرح تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر أمام النيجر وليبيريا المحدد لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجارى، باستاد الإسكندرية من خلال موقع شركة تذكرتى وبالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تشهد المباراتن حضورًا جماهيريًا بنحو 5 آلاف مشجع.