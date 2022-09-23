يلاشوت ŇÔŴ 1śŧ live.. بث مباشر مصر والنيجر يلا شوت live Shoot مشاهدة ماتش مصر EGYPT تابع لايف

بث مباشر مصر الان، بث مباشر مباراة مصر Egypt and Niger يستضيف اليوم ملعب ” الإسكندرية” مباراة من العيار الثقيل للغاية بين مصر والنيجر اليوم في مباراة ودية، ضمن مباريات اليوم، ويسعي منتخب مصر في مباراة اليوم تحقيق الانتصار في مباراة الليلة، بث مباشر مصر اليوم.

مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر عبر موقع “الفجر الرياضي” في اللقاء الأول للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مع الفراعنة بعد توليه المهمة رسميًا خلفًا للمدرب إيهاب جلال بعد رحيله عن المنتخب لسواء الأداء والنتائج.

موعد مباراة مصر والنيجر

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب النيجر مساء اليوم الجمعة عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.



وتُقام مباراة المنتخب الوطني في أولى مباريات المدرب روي فيتوريا أمام منتخب النيجر بحضور 5 آلاف متفرج على ستاد الإسكندرية.



القناة الناقلة لمباراة مصر ضد النيجر

تُنقل مباراة المنتخب الوطني مساء اليوم الجمعة أمام نظيره منتخب النيجر عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.



وكانت قائمة منتخب مصر ضمت للمعسكر الحالي كل من:-



حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي



خط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح



خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور



خط الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.