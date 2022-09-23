الان ŇÔŴ 1st.. مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر اليوم 2022-09-23 يلا شوت4214 Egypt live

الفجر الرياضي
مباراة مصر
مباراة مصر

ستكون الجماهير المصرية على موعد مساء اليوم لمتابعة ومشاهدة مباراة مصر والنيجر في لقاء ودي تحت القيادة الفنية للمدير الفني روي فيتوريا.

موعد مباراة مصر والنيجر والقنوات الناقلة

ستشهد مباراة مصر والنيجر الظهور الاول لـ فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد التي جاء لتولي المسئولية بعد اقالة كيروش من تدريب الفراعنة عقب السقوط وفشل في التأهل إلي كأس العالم 2022 بقطر التي سينطلق في نهاية السنة الجارية، بجانب خسارة امم افريقيا النسخة الماضية علي يد السنغال، البطولتين الذي اطاحوا بالمدرب البرتغالي بشكل مبكر، بالرغم  من المؤشرات القوية التي كانت تجعله سيستمر فترة اطول من ذالك مع المنتخب المصري، لكن عنصر التوفيق لم يكن حليفه، بث مباشر مصر والنيجر.


 

 

ويبحث الكثير من عشاق كرة القدم المصرية عن تردد القناة الناقلة لمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب النيجر الودية في أولى مباريات المدرب البرتغالي روي فيتوريا.
 


ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب النيجر في مباراة ودية تجمع بين المنتخبين ضمن التحضيرات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد الإسكندرية.

 


تردد القناة الناقلة لمباراة مصر ضد النيجر

ويستعرض لكم الفجر الرياضي تردد القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب النيجر اليوم الجمعة في مباراة ودية:-


سيتم نقل مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب النيجر عبر شاشة قناة أون تايم سبورت وترددها،
تردد القناة على القمر العربي نايل سات هو 11862.

معدل تصحيح الخطأ للقناة هو 6/5
مستوي الرؤية: Hd.

الاستقطاب الخاص بهذا التردد: عمودي.

 

معلق مباراة مصر والنيجر اليوم الجمعة 23-9-2022 والقناة الناقلة وترددها
 


ويستعرض لكم الفجر الرياضي معلق مباراة منتخب مصر ضد النيجر والقناة الناقلة وترددها:-

تولى المعلق أيمن الكاشف مهمة التعليق على مباراة مصر ضد النيجر اليوم الجمعة على قناة أون تايم سبورت وترددها كالآتي:-
تردد القناة على القمر العربي نايل سات هو 11862.
معدل تصحيح الخطأ للقناة هو 6/5
مستوي الرؤية: Hd.
الاستقطاب الخاص بهذا التردد: عمودي.
 

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