يلا شوت on time مشاهدة مباراة مصر وبنين بث مباشر كورة لايف online

مشاهدة مباراة مصر وبنين بث مباشر اليوم الجمعة الموافق 23 من سبتمبر الحالي على استاد المكس في الإسكندرية، في اطار الاستعداد إلى تصفيات الأمم الافريقية المؤهلة للأولمبياد.

موعد مباراة مصر بنين اليوم

بث مباشر مباراة مصر وبنين حيث يلتقى منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب بنين مساء اليوم على ارض استاد المكس بالإسكندرية في اللقاء الأول للمنتخب تحت قيادة المدير الفنى البرازيلي روجيرو ميكالي ضمن الاستعداد لانطلاق منافسات التصفيات الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2024.

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر يستقبل ملعب المكس بالإسكندرية مباراة المنتخب الوطني الأوليمبي ضد منتخب بنين مساء اليوم في التوقيت التالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت في القاهرة والساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية بما يوافق الساعة الخامسة مساءً بتوقيت في الامارات.

قائمة منتخب مصر الأوليمبي:

حراسة المرمى: حمزة علاء- على الجيري- يوسف نادر- على نادر.

الدفاع: عبدالله عادل- ياسين مرعي- أسامة الجزار- إسلام المزين- محمد سمير- خالد عوض- كريم محمد- عبدالرحمن رشدان- هشام شعبان- إياد العسقلاني- محمد أشرف بكري.

الوسط: أحمد نادر حواش- وليد فرج- مصطفى سعد «ميسي»- محمود صابر- عماد ميهوب- زياد فرج- محمد شحاتة- عبدالغني محمد- على زعزع- مودي ناصر- عمر فايد.

الهجوم: أحمد سيد غريب- أسامة فيصل- أحمد عبدالرحيم «إيشو»- عبدالرحمن عاطف «أجويرو».

