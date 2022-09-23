يلا شوت today اونلاين مشاهدة مباراة مصر وبنين كورة لايف kora HD

كورة أون لاين بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر الأوليمبي وبنين يلا شوت اليوم الجمعة ضمن الاستعدادات لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

نقل متابعة ومشاهدة احداث مباراة منتخب مصر ضد بنين كورة لايف اليوم لحظة بالحظة وسيتم تحديث المقال بنتيجة المباراة فور انتهاء اللقاء الذى يقام ضمن مواجهات المنتخبات الودية في خلال فترة التوقف الدولي للفيفا.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة ميكالي إلى تحقيق الانسجام بين عناصر اوليمبي الفراعنة والاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

ويضم الجهاز المعاون لميكالي كلا من تياجو كونيا المدرب المساعد، وليوناردو فاجونديس مخطط الأحمال، وجواو بيدرو محلل الأداء.

ميكالي سبق أن قاد المنتخب البرازيلي للميدالية الذهبية الأولى في تاريخه في كرة القدم بالألعاب الأوليمبية، في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016، كما حصل مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا على الميدالية الفضية كوصيف لبطولة العالم للشباب عام 2015.

وتوج منتخب مصر الأوليمبي ببطولة كأس أمم إفريقيا (تحت سن 23 عاما) للمرة الأولي في نسختها الثالثة بعد أن فاز على منتخب كوت ديفوار 2-1.

وأقيمت النسخة الأولى، للبطولة التي تقام كل أربعة أعوام، في المغرب عام 2011، فيما أقيمت النسخة الثانية في السنغال عام 2015.