تعرف على موعد شهر رمضان 2023 وأول أيامه

موعد شهر رمضان 2023، من الأمور المهمة التي يسأل عنها الكثيرون، نظرًا لأهمية وقداسة هذا الشهر الكريم وفضله العظيم إذ أنه هو الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم، كما أن به ليلة خير من ألف شهر "ليلة القدر".

موعد شهر رمضان

ومن المتوقع فلكيًا أن يكون موعد شهر رمضان 2023 يوم الخميس الموافق الـ23 من شهر مارس من عام 2023، أي ما يتبقى من 181 يوما على موعد شهر رمضان لعام 1444 هجريًا.

موعد شهر رمضان 2023

وأشار معهد البحوث الفلكية إلى أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هجريا الموافق الـ21 من مارس 2023 ما يعرف ـ "يوم الرؤية".

موعد شهر رمضان 2023-1444

وأوضح المعهد في وقت سابق أن يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 سيكون المتمم لشهر شعبان 1444هـ، وبذلك تكون غرة شهر رمضان 2023 م 1444هـ فلكيا هو يوم الخميس الموافق 23 مارس، وذلك في حالة توافق الحسابات الفلكية مع الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان والذي يوافق الثلاثاء 21 مارس، فيكون ثبوت رؤية هلال رمضان ما أول يوم الأربعاء 22 مارس، أو عدم ثبوت الهلال ما يعني أن شهر شعبان 30 يوما وأن غرة رمضان الخميس 22 مارس 2023.

موعد شهر رمضان 2023 فلكيا

وأوضحت الحسابات الفلكية أن تحديد موعد شهر رمضان 2023 يكون من خلال الرؤية الشرعية، ووفقا حيث أنه من المقرر أن يكون شهر رمضان يوم 23 مارس لعام 2023، كما من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان.

أهمية شهر رمضان

ويتمتع موعد شهر رمضان 2023، بمعرفة كبيرة حيث أن له أهمية روحية كبيرة عند المسلمين جميعا فهو شهر كرم الله فيه الإسلام والمسلمين بنزول القرآن الكريم، وبه العديد من العبادات التي تقرب العبد من ربه، وتجعل العباد يتسارعون في نيل المغفرة والعتق من النار.

موعد شهر رمضان فلكيًا وأهمية الشهر

ويعتمد التقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول "24 سبتمبر عام 622" مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.