قناة مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا وإنجلترا اليوم الجمعة في دوري الأمم الأوروبية

ينشر موقع الفجر الرياضي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وإنجلترا والتي تجمع بينهما على ملعب سان سيرو جيوزيبي مياتزا لحساب مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة للمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية للموسم الكروي الجاري.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة النارية بين المنتخب الانجليزي ونظيره الايطالي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة العاشرة إلا ربع مساءًأ بتوقيت مكة المكرمة وتنقل عبر الموقع الرسمي للأتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا على شبكة الانترنت.



يحتل المنتخب الإيطالي المركز الثالث على لائحة ترتيب المجموعة برصيد خمسة نقاط من فوز وتعادلين وخسارة وسجل رفقاء إيموبيلي خمسة أهداف وتلقت شباكهم سبعة آخرين.



في المقابل يحتل المنتخب الانجليزي المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين من تعادلين وخسارتين ولم يحقق رفقاء هاري كين الفوز في أي مباراة حتى الآن



تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وإنجلترا اليوم الجمعة في دوري الأمم الأوروبية

قناة Sky Sport 1 Deutschland.

• القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

• التردد: 12031.

• الأستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة BT Sport 2 HD

• القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D.

• التردد: 12515.

• الأستقطاب: أفقي.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

• معدل الترميز: 22000.

قناة TVP Sport HD

• القمر الصناعي: Hot Bird.

• التردد: 10834.

• الأستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز، 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



ويدخل المنتخب الايطالي تلك المواجهة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني.

خط الوسط: جيوفاني دي لورينزو – ساندرو تونالي – جورجينيو – نيكولو باريلا – إيمرسون.

خط الهجوم: تشيرو إيموبيلي – جيانلوكا سكاماكا.

ويدخل المنتخب الانجليزي تلك المواجهة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: جون ستونز – إريك داير – هاري ماجواير.

خط الوسط: ريس جيمس – ديكلان رايس – جود بيلينجهام – كيران تريبيير.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج – هاري كين – ماسون ماونت.



