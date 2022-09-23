لمدة يومين وتزيد..معاناة 7 قري وعزب بالمنوفية لإنقطاع المياه والأهالي يستغيثون بالمحافظ

سيطرت حالة من القلق على أهالي 7 قري وعزب تابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية وهم قرية طهواي، دلهمو، كفر الطراينه، عزبة سيدي عبدالحليم. عزبة التاجي البحريه، عزبة التاجي القبليه، وعزبة كرم وذلك بسبب انقطاع المياه لمدة يومين وما زالت حتى الآن.



و قال عماد شحات تهامي أحد أهالى عزبة كرم أنه حدث كسر بماسورة المياه الرئيسية بجانب محطة الرفع مباشرة بالوحده المحليه بطهواي وتم الاتصال بشركة المياه والتى لم تستطيع اصلاح الكسر حتي الآن.

غضب بين اهالي 7 قري فى مركز اشمون بسبب انقطاع المياه



كما علق مجدي عبد الغني من قرية دلهمو المتضررة من انقطاع المياه، أن الأهالي فى حالة من الاحتقان بسبب تأخر الإصلاح بالماسورة لان ذلك يتسبب فى تراكم الملابس وعدم وجود مياه لغسيل ال أو اني، وايضا لا يستطيع الجميع العيش دون مياه كل هذه الفترة وخاصة فى فصل الصيف.



فيما أضاف كمال عبد الحميد من قرية دلهمو المتضررة من انقطاع المياه ان شركة المياه والصرف الصحي ارسلت عمال ولكن حتى الآن لم يتمكنوا من إصلاح الكسر بالماسورة وهذا يتسبب فى تعطيل الكثير من الخدمات، لنا وخاصة أن اليوم وغدا عطلات ونحتاج المزيد من المياه.

واخيرا ناشد اهالي قرية طهواي والقري والعزب المجاورة بتدخل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لسرعة اصلاح الماسورة المكسورة التى تسببت فى كسر المياه.