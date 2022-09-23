مشاهدة مباراة روجر فيدرر بث مباشر Yalla Shoot رابط ماتش فيدرير ونادال Roger Federer VS Rafael Nadal وداع أسطورة التنس

الفجر الرياضي
فيدرر ونادال
فيدرر ونادال

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي مشاهدة مباراة السويسري روجر فيدرر الأخيرة له في عالم الكرة الصفراء، وذلك بعد إعلان اعتزال التنس بشكل رسمي، وسيشارك فيدرير في المبارادة الإسباني رافائيل نادال.

موعد مباراة الزوجي فيدرر ونادال ضد جاك وفرنسيس في كأس لايفر.

  • الساعة 20:00 بتوقيت المغرب تونس والجزائر
  • الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسودان
  • الساعة 23:00 بتوقيت السعودية قطر البحرين والكويت

القنوات الناقلة لمباراة الزوجي نادال وفيدرر اليوم في كأس لايفر.

تنقل على قناة بي إن سبورتس.


وسيُشارك نادال وفيدرير في الفريق عينه، بعد سنوات طويلة من التنافس وندية على الألقاب، حين يواجهان الفريق العالمي المكون من الأميركيين جاك ستوك وفرنسيس تيافو يوم غدٍ الجمعة، في قاعة “أو تو أرينا” بالعاصمة البريطانية لندن. 

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موعد مباراة فيدرر ونادال والقنوات الناقلة لها وترددها وكيفية المشاهدة.. اعتزال Federer

وقرر بذلك فيدرير وضع حدًا لمسيرته وهو في سنّ الـ41 عامًا، بعدما أعلن الأسبوع الماضي قرر الاعتزال، بسبب غيابه عن الملاعب لمدة طويلة بداعي للإصابة، ونوه في تصريح الاخير أن لغة الجسد خانته.

 


ما هي القنوات التي تبث مباراة فيدرر ونادال؟


من المنتظر بث مباراة فيدرر ونادال على قناة beIN Sports Open على القناة السابعة، ويمكنك الحصول على التردد كالتالي:

التردد (ميجاهرتز) 12604
معدل استقطاب الموجة الأفقية:
سرعة الترميز 27500
معدل تصحيح الخطأ 2/3
إشارة نقل بث DVB-S2.

 

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