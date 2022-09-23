القنوات الناقلة لمباراة الإياب بين الزمالك وإيليكت سبورت التشادي

يبحث العديد من جماهير القلعة البيضاء، عن موعد مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، لمتابعة فريقهم في مستهل البطولة لتشجيعهم على حصد لقب الأميرة السمراء.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري في الشرق الأوسط لدوري أبطال إفريقيا، أنه بداية من دور المجموعات سيتم بث المباريات أما الدورين التمهيديين فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة، وبحسب جدول البطولة فإن نادي الزمالك يلتقي مع نظيرة نادي إيليكت سبورت التشادي في الدور التمهيدي الأول والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

وستذاع مباراة الزمالك وإيليكت التشادي يوم الأحد المقبل الموافق 25 سبتمبر في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة والساعة 9 بتوقيت الرياض عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت ONTIME SPORTS الناقل الرسمي والمحلي للمباريات في مصر.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قنوات أون تايم سبورتس الرياضية 2022، لمتابعة مباراة الإياب بين الزمالك وإيليكت التشادي، وهي على النحو التالي:-

تردد قنوات أون تايم سبورت ONTIME SPORTS

ويمكن متابعة مباراة الزمالك ونادي إيليكت سبورت التشادي في دوري أبطال افريقيا عبر واحد من الترددات الثلاثة لمجموعة قنوات أون تايم سبورت على نايل سات وتفاصيلها على هذا النحو:

تردد أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت فريقي الزمالك وإيليكت سبورت التشادي، أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو في الدور التمهيدي الأول، وذلك يوم الأحد الماضي الموافق 18 سبتمبر 2022، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 0/2.