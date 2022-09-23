رابط وخطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2022 للمستفيدين

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تكافل وكرامة 2022
تكافل وكرامة 2022

يبحث مجموعة كبيرة من المواطنين، خلال الساعات القليلة الماضية، عن رابط وخطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2022 للمستفيدين، وذلك للاستفسارات وتقديم الشكاوى. 

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من آليات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2022، وذلك إما من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو الخط الساخن للبرنامج (19680). 

وأشارت التضامن الاجتماعي، إلى أنه يمكن الاستعلام عن القبول أو تقديم شكوى أو تظلم، وذلك من خلال الرقم القومي للمواطن.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2022 للمستفيدين 

وأكدت التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، إلى أنه يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة، من خلال الدخول على الرابط التالي (اضغط هنـــــــا)، لافتة إلى أنه يتم إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة المكون من 14 رقما ثم الضعط على استعلام.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2022 

بعد الضعط على استعلام تكافل وكرامة سيظهر للمواطن (الاسم، المديرية التابع لها، الإدارة والوحدة الاجتماعية، كارت الصرف ونوعه، حالة البطاقة سواء إيقاف أو تجميد أو سارية والسبب، المبلغ المستحق).

أوراق التقديم على تكافل وكرامة 2022 

وهناك العديد من المستندات المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة، تتمثل فيما يلي:

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.

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