أسعار النفط تنخفض لأدنى مستوى منذ يناير 2022

انخفضت أسعار النفط عالميًا، خلال تداولات اليوم الجمعة، بنحو 5%، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2022، وسط تدهور الآفاق الاقتصادية وارتفاع الدولار.

وتتزايد مخاوف نقص الطلب على النفط وسط التشديد العنيف من قبل البنوك المركزية الرئيسة في جميع أنحاء العالم، حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يعرقل النمو الاقتصادي العالمي.

وأدى الارتفاع القوي للدولار المدفوع بموقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضد التضخم إلى تعزيز المخاوف بشأن الطلب على الطاقة، حيث يجعل النفط المسعر بالدولار الامريكي أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

على الجانب الآخر، تم منع أسعار النفط من المزيد من الخسائر بعد التعبئة العسكرية الجزئية لروسيا والتي من شأنها تعطيل الإمدادات، بالإضافة إلى احتمالية وجود المزيد من تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بلس، مما يثير مخاوف نقص المعروض.

أسعار النفط عالميا

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 4.86% لتصل إلى 86.06 دولار للبرميل (وقت نشر الخبر).

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر المقبل بنسبة 5.69% لتصل إلى 78.74 دولار للبرميل.